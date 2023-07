Chiara Ferragni, Naike Rivelli contro l'influencer: «Scatena l'odio perché è spensierata e superficiale»

di Redazione Web

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, nelle ultime ore ha commentato alcuni comportamenti di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, dopo aver pubblicato alcune foto in barca durante la sua vacanza al largo delle Isole Eolie, Chiara Ferragni è finita sotto il mirino degli hater che l'hanno accusata di essere noncurante del fatto che poco lontano da lei, la Sicilia stesse bruciando tra gli incendi. A tale proposito, Naike Rivelli ha espresso il suo punto di vista in merito a tale situazione pubblicando un video sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«L'Italia sembra sotto assedio, abbiamo lasciato il Sud dove la nostra famiglia in Calabria ci racconta delle cose devastanti - ha spiegato Naike Rivelli in un video pubblicato sul suo profilo Instagram -.

«Vorrei parlare di Chiara Ferragni»

«E vorrei parlare del caso Chiara Ferragni in Sicilia e le vorrei dire una cosa che forse non capisce, cioè che questo momento così difficile per tante persone vedere tutta questa spensieratezza e tutta questa superficialità scatena dell'odio che forse non è giusto però succede - ha sottolineato Naike Rivelli -. Quindi dovremmo essere tutti un po' più pacati e più seri e parlare di cose serie e non di cose superficiali».

