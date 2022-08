Olivia Newton-John, l'ultimo post solo due giorni prima di morire che ha commosso i fan

L'ultima fotografia condivisa su Instagram da Olivia Newton-John risale a due giorni prima della sua morte e la ritrae insieme al marito John Easterling. La star di Grease, 73 anni, è morta lunedì 8 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno.

Ad annunciare la morte dell'attrice è stato proprio il marito attraverso i suoi canali social, gli stessi attraverso i quali la sua Olivia aveva pubblicato una foto di qualche tempo fa che li vedeva insieme, felici e sorridenti. Newton-John e Easterling si sono incontrati per la prima volta grazie a un amico all'inizio degli anni '90, ma hanno cominciato a frequentarsi solo 15 anni dopo. Entrambi condividevano l'interesse per la spiritualità e le cure olistiche, e lui l'ha aiutata a gestire i sintomi del cancro con la marijuana medicinale che ha coltivato personalmente.

Dopo aver reso pubblica la loro storia d'amore nel 2007, i due si sono sposati nel giugno 2008. Easterling ha sostenuto la Newton-John dopo la sua diagnosi di cancro al seno. Hanno anche unito le forze per lanciare nel 2020 l'Olivia Newton-John Foundation Fund per continuare la ricerca sulla fitoterapia per il cancro.

