Nina Zilli incinta, la gravidanza: «Un Alien che ha modificato ogni cellula, chi l'ha definita dolce attesa?»

Nina Zilli con il pancione protagonista del monologo de Le Iene nell'ultima puntata del programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez. La cantante è prossima al parto, previsto per il 2 giugno, e ha raccontato il «rollercoaster» di emozioni in cui l'ha catapultata la gravidanza: «Vorrei capire chi l’ha definita dolce attesa, sicuramente un uomo che non sapeva di cosa si stesse parlando».

Nina Zilli, la gravidanza: «Un Alien»

Nina Zilli non ha usato mezzi termini per definire la sua esperienza da futura mamma: «Ho un Alien che ha modificato ogni mia cellula, reazione ed azione, dentro e fuori di me. Vorrei capire chi l'ha definita dolce attesa, sicuramente un uomo che non sapeva di cosa si stesse parlando». La nascita della piccola Anna Blu, questo il nome scelto per la prima figlia, è prevista per il 2 giugno: «Una data importante per chi come noi è una femmina caparbia», dice accarezzandosi il pancione e facendo riferimento all'anniversario della prima volta per le donne al voto, nel 1946.

Una mamma "impreparata"

Nina Zilli ammette di essere una mamma "impreparata", in stile Bridget Jones: «o non sono una di quelle madri sicure di sé che hanno programmato dalla nascita fino al ballo delle debuttanti, sono più una Bridget Jones, stupita e felicissima di avere questo ‘Alien’, che ha modificato ogni mia cellula, azione e reazione, dentro e fuori di me.

La dedica alla mamma

La cantante ha dedicato una parte del suo monologo a sua madre, dicendo che come lei sogna di avere tre figli: il numero perfetto. E ammette di prenderla come punto di riferimento per il suo percorso da futura mamma: «Voglio che Anna Blu sia felice, come mi hai fatto sentire tu e che possa essere una donna libera e fiera proprio come me e te, e anche di più. Se è vero che two gust is megl'che one, tre è il numero perfetto».

