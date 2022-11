Nina Moric, pace ritrovata e fiumi di parole con il figlio Carlos: la dolce dedica

di Redazione web

La pace ritrovata. Dopo la bufera che l'ha travolta, a causa della battaglia legale con l'ex marito Fabrizio Corona, Nina Moric sembra aver ritrovato la serenità. Ma soprattutto la modella croata ha ritrovato il figlio Carlos.

Dopo un lungo periodo di lontananza da suo figlio Carlos, che per alcune incomprensioni ha deciso di andare a vivere con suo padre, tagliando quasi totalmente i rapporti con la mamma, ora pare che i due siano più vicini. E lo conferma proprio Nina questa mattina, pubblicando delle stories in cui mostra la schermata del suo cellulare mentre chiamava il figlio registrato come "Carli Mi". «U r Magic (tu sei magico)» scrive con dolcezza dedicando al figlio un cuore.

Prima una chiamata di 48 minuti, poi di 1 ora e 33 minuti. Insomma, tra i due ci sono state fiumi di parole e lunghe chiacchierate: che sia tornato il rapporto di prima?

Sotto i riflettori

Pochi giorni fa, Nina è stata sotto i riflettori come protagonista di un'intervista al programma Belve. Alla conduttrice Francesca Fagnani, Moric si è mostrata piuttosto confusa, ma come sempre anche sui social, un fiume in piena. La modella ha parlato di molte cose, dal suo passato con i presunti abusi dei genitori al rapporto con l'ex Corona e il figlio Carlos, spiegando però anche il suo punto di vista politico e la verità sull'uso di alcol e droghe. Ed è tornata a parlare di Carlos e dell'ex Corona: «Con Corona eravamo due persone infelici, entrambi molto fragili». Poi su Carlos chiarisce: «Non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura del padre e come madre io non sento di aver sbagliato nulla».

