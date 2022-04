Nicki Minaj esplosiva: il lato b da urlo manda in delirio i fan

Nicki Minaj con un post conquista i social. La cantante, con 183 milioni di fedeli seguaci su Instagram, ha condiviso una foto che ha subito catturato l’attenzione, e i like, dei suoi numerosi fan.

Nicki Minaj (Instagram)

Nicki Minaj, con un post conquista i social

Nicki Minaj è abituata a stupire e lo sanno bene i suoi numerosi follower che la seguono fedelmente su Instagram. E proprio dal social la cantante ha voluto fargli un improvviso regalo, postando uno scatto in cui mette indiscutibilmente in mostra il suo lato b. La condivisione ha naturalmente conquistato immediatamente i suoi fan, tra cui molti amici vip, che non hanno mancato di lasciare il loro commento entusiasta sulla bacheca.

Onika Tanya Maraj, vero nome di Nicki Minaj o “Barbie”, come scrive sul social (dalla sua canzone Barbie Dreams), è nata nel 1982 in un sobborgo di Port of Spain, capitale di Trinidad e Tobago, da genitori con ascendenze indiane e afro-trinidadiane. Si è traferita negli Stati Uniti a cinque anni e adattarsi per lei non è stato facile: «All'inizio – ha raccontato - sono stata vittima di bullismo, le ragazze avevano reso la mia vita un inferno. Provenivamo da un altro paese, io e mio fratello avevamo un accento diverso. È stata molto dura».

