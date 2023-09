Neymar ha tradito di nuovo Bruna Biancardi: «Ok sesso con altre, ma con preservativo e discrezione»

di Redazione web

Neanche la gravidanza della moglie lo ha fermato e Neymar è di nuovo al centro di un gossip che riguarda la sua vita sentimentale. Il giocatore brasiliano, infatti, è stato beccato da alcuni paparazzi mentre baciava due ragazze ad una festa. Festa che si sarebbe tenuta negli scorsi giorni, a pochi momenti dalla nascita della figlia, di cui la compagna Bruna Biancardi è in dolce attesa.

Quest'ultima solo qualche mese fa aveva perdonato un tradimento, con tanto di scuse pubbliche da parte dell'attaccante.

Neymar e Bruna Biancardi, il gender reveal dopo il tradimento: svelato il sesso del bebè

Neymar si scusa con la fidanzata Bruna Biancardi: «Ho sbagliato ma voglio provarci»

Le parole di Bruna Biancardi

Ad esprimersi sul tema è proprio la compagna del calciatore che sui social ha scritto: «Buon pomeriggio, sono consapevole di quello che è successo e ancora una volta sono delusa.

Secondo i quotidiani brasiliani, però, Neymar e Bruna avrebbero una relazione aperta. Il calciatore, infatti, sarebbe libero di avere relazioni con altre donne, ma con «discrezione, usando un preservativo e senza baciare sulla bocca». Se rispetterà questi termini, come sostenuto da Em Off e da Marca, Bruna Biancardi, non dovrebbe avrebbe problemi ad accettare l'infedeltà di Neymar.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 19:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA