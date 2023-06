Neymar si scusa con la fidanzata Bruna Biancardi: «Ho sbagliato ma voglio provarci»

di Redazione

Che Neymar sia un latin lover è risaputo e dopo la rivelazione circa l'accordo di possibile infedeltà fatto con la fidanzata Bruna Biancardi, il calciatore brasiliano è tornato sotto il mirino del gossip. Il motivo? Nelle ultime ore, Neymar ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la sua fidanzata e a corredo ha scritto una lunga didascalia in cui espone le sue scuse.

Neymar e le scuse su Instagram

Il calciatore del Paris Saint Germain ha ammesso di aver fatto un errore e ha scelto di dire tutto pubblicamente. «Lo faccio per voi due e per la nostra famiglia: giustificare l'ingiustificabile - ha sottolineato Neymar -. Ho visto quanto hai sofferto per tutto questo e quanto vuoi starmi accanto.

Poi, ha aggiunto: «Ho sbagliato. Sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Ma ho capito che sei una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la mamma di mio figlio. Bru, ti ho già chiesto scusa per i miei errori, per l'esposizione inutile, ma mi sento in dovere di sottolinearlo pubblicamente. Se una questione privata è diventata pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica».

«Non riesco a immaginare la mia vita senza di te. Non so se funzioneremo, ma oggi so con certezza che voglio provarci. Ti amo», ha concluso il calciatore.

