Neymar e l'accordo con la fidanzata Bruna Biancardi (che è incinta): «La può tradire a tre condizioni». L'indiscrezione

Sembrano lontani i tempi in cui JLo faceva firmare un accordo prematrimoniale al suo Ben Affleck per garantirsi sesso per almeno 4 volte a settimana. Ora si firma al tradimento "libero". Protagonisti del singolare "contratto" Neymar e la sua fidanzata Bruna Biancardi, che è anche incinta.

Neymar e i tradimenti alla fidanzata

Neymar, gli infortuni e la vita privata. Il problema ai legamenti lo ha tenuto fuori dai campi di calcio ma non dal gossip. Ma d'altronde non è la prima volta che l'attaccante del PSG finisce nel vortice della cronaca rosa. L'ultima voce che arriva dal Brasile è quella di un accordo privato tra lui e la sua fidanzata Bruna Biancardi (che è incinta) secondo il quale Neymar potrebbe tradirla, ma a delle specifiche condizioni.

Le tre condizioni

Quindi, stando all'indiscrezione, il giocatore del PSG sarebbe libero di flirtare e persino di fare sesso con altre donne (che non siano prostitute), a queste condizioni: deve farlo con discrezione, usare un preservativo e non baciare sulla bocca. Entro questi termini – sostiene il media brasiliano – Bruna Biancardi, influencer di 29 anni da oltre 5 milioni di follower, non avrebbe problemi ad accettare l'infedeltà di Neymar.

Una storia tormentata quella tra Neymar e Bruna. Lo scorso anno i due si erano laciati per poi tornare insieme e annunciare due mesi fa che a breve avranno un figlio. Lui ha inoltre già un figlio di 11 anni da una precedente relazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 15:42

