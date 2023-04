Neymar papà bis, il tenero annuncio su Instagram (e lei mostra il pancino)

di Redazione Web

Neymar diventerà papà bis. Da tempo impegnato con la modella, influencer e imprenditrice brasiliana Bruna Biancardi, la coppia ha annunciato la notizia con un lungo post su Instagram accompagnato da scatti dove la modella mostra il pancino.

Il post su Instagram

Diverse sono le foto su Instagram da cui si può notare quanto entrambi siano felici per l'arrivo del bimbo. «Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore, rende i nostri giorni molto più felici», ha scritto la coppia a correndo del post Instagram. E poi, hanno aggiunto: «Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, i nonni e le zie che ti vogliono già bene. Vieni presto figliolo, ti aspettiamo!».

Molte persone hanno voluto fare gli auguri alla coppia. Tra queste, è possibile notare i commenti al post Instagram di Richarlison de Andrade, Vinícius Júnior e Marco Verratti, oltre al surfista Gabriel Medina.

