Natalia Paragoni a Venezia: «Ginevra con gli zii». Ecco il trucco per non farla piangere

Mamma super impegnata, Natalia Paragoni è a Venezia per sfilare sul red carpet questa sera. Probabilmente, per la prima volta, si è separata dalla sua piccola Ginevra da quando è diventata genitore. La neonata, nata poco più di un mese fa, sembra una bimba molto tranquilla, anche se, proprio alla vigilia della partenza per la Mostra del Cinema di Venezia, non ha fatto riposare la mamma.

La piccola, oggi, è in ottime mani: quelle degli zii che a Milano la coccolano così.

Natalia Paragoni pronta per il red carpet di Venezia, ma Ginevra non vuole dormire: «Sono le quattro di notte e tra poco devo partire»

Natalia Paragoni, mamma felice per il primo mese di Ginevra: «Un colpo di fulmine»

L'arrivo di Natalia Paragoni a Venezia è stato un po' travagliato. L'ex corteggiatrice, neomamma insieme al suo compagno Andrea Zelletta, non ha chiuso occhio a causa della neonata che non voleva dormire.

Poi il trucco in macchina durante il viaggio, perché con la bambina la mattinata diventa sempre più ricca di impegni. Ora, presa tra make up e parrucco, ha svelato dove sia la piccola.

Gli zii

La piccola Ginevra è al sicuro tra le braccia degli zii.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Settembre 2023, 18:03

