Nadia Toffa: «Capisco l'Olocausto ma la storia dice che i palestinesi erano lì da tempo», e sul web scoppia la bufera

dopo alcune dichiarazioni in merito agliLa "iena" ha scritto su Twitter: «Capisco profondamente il dolore per l'Olocausto ma la storia dice che i palestinesi erano lì da tempo», ma la sua frase non è piaciuta alla rete dove si sono scatenati i commenti e le accuse.La conduttrice ha voluto commentare con un tweet le ultime notizie in merito ai conflitti nel Medio Oriente, una questione contorta, intricata, che va avanti ormai da decenni e sulla quale hanno provato, e provano, ad intervenire dverse nazioni e organizzazioni per il raggiungimento della pace. Purtroppo però, fino ad ora, ogni tentativo è stato fallimentare e gli scontri continuano con spargimento di sangue.La battaglia tra israeliani e palestinesi per la Toffa vedrebbe "nel giusto" proprio i palestinesi che hanno popolato le terre degli israeliani dopo la diaspora. Molti utenti comprendono il messaggio di pace che vuole lanciare la Toffa, ma la invitano a non esprimersi in merito a questioni geopolitiche sulle quali viene appellata come "ignorante" e "incapace di giudicare". C'è chi fa battute in merito alla conoscenza della storia e chi l'accusa anche di banalizzare un tema molto importante e delicato. Di fatto sembrano essere in parecchi a non aver apprezzato il suo cinguettio, ma dalla Toffa, per ora, non è arrivata alcuna replica.