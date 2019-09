Nadia Toffa

Nadia Toffa, Barbara D'Urso la ricorda a Pomeriggio 5: «Mi chiamavi tesora»

Domenica 15 Settembre 2019, 21:40

A un mese dalla morte dil comicole dedica un pensiero su. Il vuoto per la perdita della "iena", scomparsa a causa di un tumore al cervello lo scorso 13 agosto, sembra essere incolmabile e i suoi amici non smettono di pensare a lei, alla sua voglia di vivere e al suo sorriso contagioso.«È così , mi vieni in mente , le nostre chiacchierate brevi ma sempre ricche di contenuti , i nostri abbracci , la stima professionale ed umana reciproca , vorrei sentire il suono della tua voce ❤️», scrive il comico sul suo profilo social pubblicando una foto sua insieme a Nadia. Lo scatto risale a qualch anno fa, quando i due lavorarono insieme nel programma televisivo, entrambe sono sorridenti e felici ed è proprio quel sorriso che sembra mancare a Pucci.Il ricordo di Pucci ha il sapore agrodolce di ogni addio, ma come avrebbe voluto anche Nadia, viene fatto con un sorriso, lo stesso che non si è mai spento sulla bocca della Toffa nemmeno nei momenti più brutti della sua malattia.