Myss Keta, svelato il vero volto della cantante mascherata: la sua faccia fotografata per la prima volta

Sembra essere stato risolto il mistero del vero volto di Myss Keta, la cantante mascherata. Myss Keta è una cantante di grande successo, sempre rigorosamente protetta da occhiali da sole e mascherina per celare la sua reale identità.

IL VERO VOLTO DI MYSS KETA?

A svelare il volto della cantante Myss Keta arriva “Vero”. Il settimane avrebbe appunto sorpreso Myss Keta (anche il vero nome è sconosciuto) durante le riprese della seconda stagione della serie Amazon “Celebrity Hunted”, in cui le star protagoniste fuggono da un gruppo di specialisti che hanno il compito di inseguirle e “catturarle”. Durante una pausa dalla lavorazione, quella che dovrebbe essere Myss Keta abbassa la mascherina per bere un drink, mostrando finalmente il suo vero volto.

Durante l’annuncio dell’uscita dell’ep “Il cielo non è un limite”, Myss Keta ha parlato del suo “personaggio”: “Io – ha fatto sapere la cantante in un’intervista al Corriere.it - sono performer e artista ma Myss è un progetto collettivo in cui ciascuno ha un compito nel creare un “pacchetto” visivo e musicale. Siamo prima di tutto amici: le idee vengono fuori in un nido preferenziale. Le canzoni a volte nascono da me, a volte durante delle serate, a volte da altri…”.

