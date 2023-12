Mirko Brunetti, la confessione sul rapporto con Greta Rossetti: «Il sentimento c’è, ma sono orgoglioso»

di Marta Goggi

L'ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello ha portato non pochi squilibri all'interno del programma. Il riavvicinamento tra Mirko e Perla si è interrotto, portando anche a galla vari dubbi nel cuore degli stessi.

La confessione

Mirko Brunetti parlando con Vittorio Menozzi, ha espresso i suoi dubbi sulla situazione che sta vivendo. «Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo. Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio. Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura», Mirko ha quindi ammesso di provare ancora qualcosa nei confronti dell'ex tentatrice. Brunetti, nella puntata di ieri, aveva anche confessato a Signorini di sentirsi ostacolato dalla presenza di Perla nella Casa per un possibile riavvicinamento a Greta. Cosa accadrà?

