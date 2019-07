Michelle Hunziker e il post per le figlie Sole e Celeste: «Che si possano prendere cura l’una dell’altra»

Martedì 9 Luglio 2019, 19:12

Una tenera dedica social da parte dialle due, Sole e Celeste, nate dalla sua relazione con Tomaso Trussardi. Dopo la dedica ad Aurora, primogenita, Michelle condivide uno scatto delle piccole di famiglia, seguito da una lunga didascalia.L’augurio della conduttrice è quello che una si prenda cura dell’altra: “In questa foto sembra che Sole dica a Celeste: “Perchè sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...” come in una delle più belle canzoni italiane mai scritte... quella di Franco Battiato – ha scritto la Hunziker su Instagram - Prendersi cura di una persona, è la sublimazione dell’amore... non controllarla, possederla, limitarla nelle sue scelte, bensì curare la sua mente, il suo intelletto, cercare di comprenderla e accompagnarla per mano attraversando i suoi lati meravigliosi e quelli oscuri che ognuno di noi ha.... quando una persona scende con te nel tuo “pozzo” come lo chiamo io, per poi risalire... allora possiamo davvero definirlo amore.Desidero fortemente che le mie figlie possano comprendere l’importanza del prendersi cura una dell’altra... se riusciranno a farlo, saranno delle donne fortunate.❤️❤️❤️ #sisterlove #family #purelove @therealtrussardigram @therealauroragram ps: questa è una delle saline di Cervia... meravigliosa!".