Metodo Shakira per scoprire i tradimenti, è boom di video su TikTok: tutti a segnare i vasetti di marmellata

Shakira e la sua tormentata separazione dall'ex giocatore del Barcellona, Gerard Piqué, continuano a tenere banco. Ogni giorno sui social infatti, escono nuovi trend che diventano virali tra gli utenti come l'ultimo che sta appunto spopolando. Shakira ha scoperto il tradimento del marito con Clara Chia grazie ai vasetti di marmellata che finivano molto velocemente, nonostante in casa nessuno la mangiasse, a parte la popstar. Ma in cosa consiste il metodo Shakira? È presto spiegato...

Metodo Shakira per scoprire i tradimenti

Ecco cos'è il metodo Shakira: si tratta di segnare con un pennarello il livello di marmellate, creme e bibite poste nella dispensa o nel frigorifero, per controllare se qualcuno o qualcuna, in nostra assenza, frequenta (senza titolo) la nostra casa. E come metodo rivelatore di presunti o reali tradimenti potrebbe funzionare davvero per smascherare gli amanti.

I video virali

Su TikTok e Instagram gli utenti (soprattutto donne), si stanno divertendo a postare video in cui con un pennarello indelebile aprono credenze, frighi e dispense e cominciano a segnare bottiglie, pacchetti e vasetti. In questo modo, se il livello del cibo in questione diminuisce, potrebbe significare che è in atto un tradimento. Ovviamente non è necessario essere così drastici però, se Shakira ha lanciato la hit che sta spopolando sulle varie piattaforme, è anche grazie alla marmellata di albicocche.

Il brano di Shakira

Music Session #53, così si intitola la canzone di Shakira, contiene precisamente 18 riferimenti all'ex marito e ai vari torti che ha commesso e una citazione chiarissima alla nuova fidanzata di Piqué, ovvero Clara Chia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 12:00

