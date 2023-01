Shakira c'è riuscita: la sua canzone contro Piquè fa infuriare Clara. Scoppia la crisi, ecco perché

La canzone vendetta di Shakira è riuscita nel suo intento. BZRP Music Sessions è uscita da meno di una settimana, ma ormai è conosciuta in tutto il mondo. Merito del risentimento nei confronti dell'ex compagno Gerard Piqué che la popstar colombiana è riuscita, insieme al dj e produttore argentino Bizarrap, a trasformare in una hit musicale. Un brano in cui Shakira ha condensato tutto l'odio nei confronti dell'ex calciatore del Barcellona a causa del tradimento subito. E il gossip spagnolo adesso rivela che la canzone ha sortito l'effetto di far infuriare la nuova fiamma di Piquè, Clara Chia Marti.

Leggi anche > Shakira, la canzone contro Piquè è un successo: ecco la cifra (da capogiro) incassata in soli 4 giorni

«Aria di crisi»

Dalla Spagna sono sicuri: Piqué e la nuova fidanzata Clara sono già in crisi. Tutta colpa della canzone di Shakira che tanto ha fatto parlare negli ultimi giorni. Non certo per le frecciatine alle differenze tra le due (paragonate a una Twingo e una Ferrari o a un Casio e un Rolex), ma per una frase nascosta nelle strofe del brano che ha scatenato la crisi nella nuova coppia. La 23enne è infuriata e, secondo quanto rivelato dai media spagnoli, disposta anche a chiudere la relazione.

La frase incriminata

«Non tornerò più con te, anche se piangi o mi preghi», canta Shakira nella sua nuova hit. Una frase che lascia pensare che Piqué potrebbe aver ricontattato la sua ex compagna e madre dei suoi figli per provare a ricucire o che, magari, un domani possa tornare tra le braccia della popstar. Una frase che non sarebbe andata proprio giù alla giovane, che non si sentirebbe più così sicura dell'amore dell'ex difensore del Barcellona.

Papà Marti

Clara Chia Marti, dopo un'accesa discussione con Piquè, si sta consolando in questo periodo particolarmente difficile con gli amici e i genitori, ai quali è molto legata. E, nella disputa della canzone vendetta di Shakira, è finito anche il papà di Clara. Intercettato da una giornalista spagnola, infatti, l'uomo ha confidato di non aver sentito la canzone di Shakira. «Non mi piace quel genere. Ascolto solo musica classica», ha fatto sapere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA