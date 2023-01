Shakira e Piqué, ora è guerra aperta. L'attesa risposta di lui e l'accordo (a peso d'oro) con la Casio

La separazione tra Shakira e Gerard Piquè continua a far discutere. Dopo l'uscita della canzone «vendetta» della cantante colombiana, insieme al dj e produttore argentino Bizarrap, i riflettori si sono riaccesi sull'ex coppia che si è detta addio in estate. Una storia d'amore naufragata (male) che ha lasciato spazio a colpi bassi a distanza. Sì perché, adesso, l'ex calciatore del Barcellona ha voluto rispondere per le rime all'ex compagna.

«Scambiato un Rolex con un Casio»

La stavano aspettando tutti con ansia e, alla fine, è arrivata. Piqué, dopo l'uscita di BZRP Music Sessions, il nuovo singolo di Shakira che in sole 24 ore ha registrato 67 milioni di streaming, ha risposto per le rime all'ex compagna e madre dei suoi due figli. Nel testo del suo brano, la popstar, non fa altro che parlare male del suo ex fidanzato con frasi che hanno fatto il giro dei social, scatendando reazioni anche dalle marche citate. «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio», canta una Shakira con il dente avvelenato. E l'ex calciatore non si è tirato indietro di fronte alle stoccate. In un primo momento, a rispondere alla cantante ci aveva pensato la nuova compagna del calciatore, Clara Chia Martì, la famosa Twingo o Casio. Sulle sue storie Instagram la giovane aveva risposto per le rime, ma poco dopo le storie sono state cancellate e in suo soccorso è arrivata la risposta del compagno.

La replica in diretta

Quella tra Shakira e Gerard Piqué è una di quelle relazioni che finiscono male, anzi, malissimo. Una storia che lascia l'amaro in bocca ai diretti interessati, ma anche a chi assiste al crollo di un rapporto che è sfociato in odio puro. Il risentimento della popstar nei confronti dell'ex, reo di averla tradita, è alle stelle e la rabbia sfociata nella canzone, per molti è stata una caduta di stile davvero imperdonabile. Tanto da portare gli appassionati del gossip a simpatizzare per Piquè, nonostante il tradimento venuto a galla. E lui in diretta su Twitch ha voluto rispondere per le rime a Shakira, cavalcando l'onda mediatica che si è scatenata anche per far pubblicità al suo nuovo progetto calcistico.

«Casio è per sempre»

L'ex difensore del Barcellona, infatti, in una diretta sulla piattaforma di streaming che spopola tra i giovani, ha deciso di rispondere alle accuse pubbliche della sua ex con un po' di pungente ironia. E, facendo riferimento alla strofa più famosa della canzone di Shakira ha affermato: «Questo orologio è per sempre», indicando il Casio che aveva al polso e lasciando intendere che la sua nuova relazione con Clara, non è solo un flirt passeggero ma qualcosa di serio. Aggiungendo anche che la Kings League, la competizione di calcio a 7 creata da lui che sta spopolando in Spagna e preannuncia di voler entrare in competizione con il calcio europeo, ha firmato un accordo con Casio. Una frecciatina, dunque, quella di Shakira che calza a pennello con gli accordi commerciali presi dal suo ex compagno... La popstar, alla fine dei conti quindi, potrebbe aver segnato un clamoroso autogol a vantaggio dell'uomo che avrebbe voluto affosare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 11:50

