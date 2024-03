Melissa Satta, amore di mamma e il tifo per Maddox: «Weekend sempre sui campi di calcio»

di Cristina Siciliano

Dopo la rottura tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, la showgirl ha scelto di trascorrere del tempo di quiete e serenità con suo figlio Maddox, 9 anni. Il piccolo (ormai ometto) di casa ha un sogno: quello di diventare calciatore da grande, anche se pratica diversi sport oltre al calcio: il muay thai e la boxe tailandese. Proprio nelle ultime ore, Melissa Satta ha infatti pubblicato una foto nelle sue Instagram stories mentre riprende il figlio durante una partita di calcio in un campo. «Weekend sempre sui campi di calcio». Sono queste le parole che Melissa Satta ha scritto a corredo dello scatto Instagram.

L'amore tra mamma e figlio

Il figlio di Melissa Satta, Maddox, ha nove anni ma continua ad essere sempre «l'amore di mamma». La showgirl è una mamma giovane e giovanile e continua a raccontare la sua vita attraverso i social.

Innamoratissima del suo Maddox, la showgirl non smette di mostrare ai suoi follower il suo amore viscerale per il figlio fatto di presenza e normalità. Oggi Melissa è una splendida mamma che non ha nessuna intenzione di smettere di puntare in alto, nel lavoro come nella famiglia.

