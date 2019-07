Melissa Satta e Kevin Boateng di nuovo insieme, vacanze a Ibiza con Maddox

Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:31

Dopo un lungo periodo di crisi e la successiva separazione,tornano insieme per il bene del figlio Maddox. Da tempo si parlava di rapporto incrinato fra l’ex velina e il calciatore, ora in forza al Barcellona, e dopo tante smentite i due, sposati nel 2016, hanno confermato la fine del loro rapporto.La coppia ha però ritrovato la serenità e Melissa è partita alla volta di Ibiza per raggiungere Kevin e soprattutto il figlio Maddox. La famigliola, sorpresa da “Chi”, si diverte insieme al mare e i rapporti fra i due ex sembrano molto distesi.Qualche tempo fa la Satta è stata sorpresa assieme a Tommy Chiabra e ha prontamente smentito le voci di una possibile love story: “Certo – ha scritto sul social - “inconvenienti” di chi ha il privilegio di essere personaggio pubblico si potrebbe obiettare.Ma mi chiedo se è davvero giusto che chi rivesta tale posizione debba restare vittima del teorema del “fidanzamento” ogni qualvolta si trovi ad essere momentaneamente disimpegnato sentimentalmente e venga malauguratamente visto in compagnia di una persona dell’altro sesso”. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini infatti il cuore di Melissa batterebbe per un altro calciatore…