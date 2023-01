Melissa Satta, addio 2022 e spazio al nuovo anno: «Sono felice di...»

Addio 2022. Melissa Satta archivia l'anno ormai passato e si prepara al nuovo: il 2023. I propositi per l'anno appena cominciato li rivela in una story Instagram in cui rende noto cosa farà e, in primo piano, spicca la voglia di ricominciare da se stessa e dal figlio Maddox. «Archivio nel cassetto dei ricordi un altro anno pieno di racconti, esperienze, sentimenti, difficoltà da superare..» comincia così il pensiero dell'ex velina di Striscia.

«Vivo sempre in pieno per me e Maddox» aggiunge e poi passa all'augurio: «Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita con tanta positività e la voglia di ottenere sempre più successo nella mia vita lavorativa e privata».

Addio amarezza

Il pensiero che Melissa rivolge ai follower è chiaro: voltare pagina è importante. E lei sembra averlo fatto dopo la fine della relazione con l'imprenditore Mattia Riviera. Poche settimane fa, Satta è volata a Miami con due amiche per staccare dalla routine e dal lavoro, ma soprattutto per distrarsi dal triste periodo da cui è appena uscita. Dopo la fine della storia con Mattia, Melissa è apparsa sui social amareggiata e triste. Più volte, infatti, ha lanciato battutine all'ex e ha fatto trapelare che non sia stata sua la volontà di chiudere la storia. E, ora, dopo aver ripreso il lavoro a Skysport si concede qualche giorno di relax a Miami, come mostra sul suo profilo Instagram. Un giro per le vie della città, le palme, selfie con le amiche e un dolce per concludere la giornata.

