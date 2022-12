Melissa Satta, attaccata dagli haters: «Troppo magra, è sulla strada per l'anoressia»

Balletto e critiche. Anche Melissa Satta cede alla challenge che sta impazzando sui social: il ballo portato in scena da Jenna Ortega, la protagonista della serie televisiva Mercoledì, diretta da Tim Burton. Da ex velina di Striscia, la bella Satta non ha resistito e si è scatenata nella coreografia che sta impazzando sul web. Il video del balletto, pubblicato su Instagram, non ha ricevuto bei commenti, anzi... è stato bersagliato dagli haters.

Leggi anche > Bianca Atzei, paura per la cantante. Il compagno Stefano: «Ha problemi di salute». Ecco come sta

Numerosi i commenti negativi sotto il video di Melissa che riguardano l'aspetto fisico della modella, per molti troppo magra. «Mangia in queste feste che tra un po non ti si vede più» scrive un utente. E ancora: «La strada per l'anoressia..se per lavorare devi stare così.. Non ti stai facendo un grande favore...», «Ancora un po' che dimagrisce e si spezza» si legge sotto il post. «Sei troppo secca» scrive un altro ancora.

La fine della relazione

Non ha mai nascosto la sua sofferenza, Melissa, dopo la fine della relazione con l'imprenditore Mattia Riviera. Poche settimane fa, Satta è volata a Miami con due amiche per staccare dalla routine e dal lavoro, ma soprattutto per distrarsi dal triste periodo da cui è appena uscita. Dopo la fine della storia con Mattia, Melissa è apparsa sui social amareggiata e triste. Più volte, infatti, ha lanciato battutine all'ex e ha fatto trapelare che non sia stata sua la volontà di chiudere la storia. E, ora, dopo aver ripreso il lavoro a Skysport si concede qualche giorno di relax a Miami, come mostra sul suo profilo Instagram. Un giro per le vie della città, le palme, selfie con le amiche e un dolce per concludere la giornata.

Per dimenticare

Dopo 2 anni di relazione, Melissa continua a punzecchiare l'ex con battutine al veleno. E proprio nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una story col suo segno zodiale e la frase: «Non è che perdi le parole, le risparmi solamente». Una frase chiaramente riferita all'ex compagno verso cui Melissa sembra provare del risentimento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA