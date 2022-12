Melissa Satta, il 2023? Un anno pieno di amore e... alcol: ecco perché

di Redazione web

Si prevede un anno ricco di amore... e alcol per Melissa Satta. La modella pubblica su Instagram un post ironico sulle componenti più importanti del 2023 per il suo segno zodiacale, l'acquario. Un lungo elenco di cose con accanto dei voti per decretarne l'importanza: la risata è assicurata. In cima alla lista per Melissa c'è l'amore con voto 10. Ma è impossibile non notare l'altro 10 nella lista: quello dell'alcol.

Leggi anche > Totti, Cristian come papà Francesco: selfie sui social con la fidanzata Melissa

Bassine in classifica anche "stabilità emotiva" e "fortuna" che per la bella Melissa hanno votazione 2. Qualcosa in più per la "pazienza", che si aggiudica un 4, e per concludere "scazzo alla risposta" ottiene un 6. Alti e bassi, insomma, che , stando all'oroscopo tutto da ridere che gira su Instagram, regalerà un anno ricco di intensità all'ex velina.

Dopo Mattia

Ma se l'amore ha ottenuto votazione 10, vuol dire che Melissa volterà pagina e dimenticherà l'ex fidanzato Mattia Rivetti. Non ha mai nascosto la sua sofferenza, Melissa, dopo la fine della relazione con l'imprenditore Mattia Riviera. Poche settimane fa, Satta è volata a Miami con due amiche per staccare dalla routine e dal lavoro, ma soprattutto per distrarsi dal triste periodo da cui è appena uscita. Dopo la fine della storia con Mattia, Melissa è apparsa sui social amareggiata e triste. Più volte, infatti, ha lanciato battutine all'ex e ha fatto trapelare che non sia stata sua la volontà di chiudere la storia. E, ora, dopo aver ripreso il lavoro a Skysport si concede qualche giorno di relax a Miami, come mostra sul suo profilo Instagram. Un giro per le vie della città, le palme, selfie con le amiche e un dolce per concludere la giornata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Dicembre 2022, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA