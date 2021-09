Meghan Markle ed Harry pronti a tutto: le pretese che fanno infuriare la regina Elisabetta

Meghan Markle e il principe Harry non sono più membri delal Famiglia Reale da quando hanno scelto di andarsene e di mettere in atto quello che è stato definito 'Megxit' eppure non sono disposti a farsi da parte, al contrario. Sin da quando hanno accettato incarichi benefici e scomode interviste hanno manifestato la loro ambizione. E poi c'è la loro figlia, la secondogenita, che porta un nome significativo: Lillibeth Diana.

Meghan Markle ed Harry, le pretese

La bambina porta il nome del nomignolo della sovrana e proprio per lei i duchi di Sussex pretendono un battesimo in grande stile. Dopo la scelta intrapresa, tuttavia, non potrebbero aspirare a un evento reale. Per lo staff reale la coppia vorrebbe solo gli onori, ma non gli oneri. E la regina non ci sta.

Meghan Markle ed Harry, le pretese

Come riporta il Sun i duchi avrebbero chiesto di poter battezzare a Windsor Lilibet Diana, proprio dove si sono sposati. Un luogo simbolo della monarchia e della casata reale. «Harry e Meghan hanno fatto questa proposta a Sua Maestà, ma a Palazzo molte persone sono scioccate e nervose. Forse i Sussex vogliono davvero incontrare la Regina, ma visto quello che le hanno fatto passare quest’anno, molti giudicano assurde le loro pretese», ha dichiarato una fonte.

Meghan Markle ed Harry, la reazione della regina

«Sua Maestà - spiega la fonte - non ha ancora risposto alle richieste di Harry e Meghan, ma è ancora molto affezionata a Harry e vorrebbe vedere Lilibet e suo fratello Archie». Intanto, ha assunto un team di esperti per reagire legalmente alle accuse diffamatorie della coppia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA