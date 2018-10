Photograph of the banana bread that the Duchess of Sussex baked for the Woodley family for a visit to their farm in Dubbo #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/xFKFci2mbK — Lizzie Robinson (@LizzieITV) 17 ottobre 2018

in una visita in Australia insieme a suo marito, il(con braccialetto d’ordinanza da cui non si separa mai, come vi abbiamo raccontato su Leggo.it qui) , ha stupito tutti con un dolce preparato con le sue mani. Un dolce che sta già facendo parlare sia in Australia che nella sua Gran Bretagna, il banana bread, una specie di ciambellone alla banana.Cheavesse una speciale predilezione per la cucina, si sapeva ormai: ma a- una città di 30mila abitanti nel mezzo del New South Wales australiano - teatro della visita della coppia reale di questi ultimi giorni, in una fattoria Mountain View hanno potuto gustare questa specialità preparata proprio daE pare che il banana bread di, prima che la duchessa andasse via il dolce era già quasi finito, divorato dai presenti. «È stata una cosa carina e premurosa, siamo commossi», hanno detto dalla fattoria. Oltre alla torta, in piena tradizione britannica (e non è scontato, dato che è americana) Meghan ha portato anche del tè ‘Royal Blend’ di Fortnum & Mason, da regalare alla famiglia proprietaria della fattoria.Non è la prima volta che la duchessa del Sussex si mostra: Meghan tempo fa aveva un blog, The Tig, dove vantava ricette interessanti, come quella del petit gateaux al cioccolato. Harry e Meghan saranno in Australia fino alla fine di ottobre, per un totale di 76 diversi eventi: chissà che Meghan non prepari anche ad altri il suo speciale banana bread.