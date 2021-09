Meghan Markle, l'attacco: «Prega per i poveri con indosso 450mila dollari»

Per Meghan Markle è sempre stato difficile essere paragonata a Kate Middleton. E anche questa volta la moglie del principe Harry deve affrontare un ulteriore calo di popolarità a favore della cognata. L'uscita pubblica della duchessa di Sussex a New York ha attirato l'attenzione di tutto il mondo e come sempre le critiche della stampa britannica. Non è passato inosservato il look costosissimo in netto contrasto con lo scopo benefico dell'evento.

Meghan Markle, le critiche per il look

Kate Middleton è nota per il suo abbigliamento sobrio, spesso low cost per non indispettire i contribuenti. Meghan invece non rinuncia a sfoggiare la sua ricchezza nonostante si batta per un mondo migliore. Il Daily Mail ha calcolato il prezzo totale degli outfit sfoggiati dalla Duchessa a New York, dove ha presenziato a diversi eventi solidali. In occasione della conferenza sull’importanza dell’equa distribuzione dei vaccini, contro le nazioni più ricche ha indossarìto un abito bianco da 4mila 500 dollari, orecchini, orologio e braccialetto firmati Cartier, rispettivamente da 16mila 500 dollari, 12mila dollari e 6mila 900 dollari.

Meghan Markle, look da migliaia di dollari

Durante la quattro giorni nella Grande Mela, il totale del guardaroba e dei gioielli dall’ex attrice avrebbe raggiunto i 450mila dollari. Conti alla mano, i tabloid britannici non hanno usato mezzi termini per condannare la sua ipocrisia. Da sempre la duchessa è nel mirino della stampa e questo avrebbe contribuito, a detta della coppia, alla Megxit e alla fuga dal Regno Unito.





Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 17:31

