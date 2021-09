Meghan Markle e Harry a New York, l'hotel da 1.500 euro a notte e il Valentino bianco da 4.500 euro. E ci sono anche i gioielli Cartier

Continua il viaggio a New York per il principe Harry e Meghan Markle. La coppia ha deciso di alloggiare al celebre Carlyle Hotel, nell'Upper East Side, una delle strutture alberghiere preferite dalla famiglia reale, poi ha partecipato a una conferenza sull’equità della distribuzione dei vaccini nel mondo mentre la duchessa di Sussex sfoggiava un abito bianco firmato Valentino da 4.500 dollari e gioielli di Cartier per un valore di 35mila dollari.

Continua il viaggio a New York per il principe Harry e Meghan Markle. La coppia ha deciso di alloggiare in una struttura molto cara alla famiglia reale, il Carlyle Hotel, nell'Upper East Side. L’albergo 5 stelle da 1500 euro a notte era il preferito di Lady Diana, ma l’hanno scelto anche Carlo e Camilla, in occasione di una visita nel 2005, e Kate e William, nel 2014.

Harry e Meghan, che durante il loro viaggio in America hanno già destinato soldi in beneficenza, hanno preso poi parte al concerto Global Citizen Live di Central Park e partecipato a una conferenza sull'equità della distribuzione dei vaccini nel mondo. La Markle per l'occasione ha vestito un abito bianco firmato Valentino da 4.500 dollari e indossato gioielli di Cartier per un totale di 35mila dollari: «Questa pandemia – hanno spiegato - è una crisi umanitaria. Abbiamo quello che serve per vaccinare il mondo intero, e la distribuzione dei vaccini è una questione che riguarda i diritti umani. Crediamo che la sopravvivenza non deve dipendere da dove sei nato».

