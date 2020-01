«Posso scattarvi una foto?»: che sorpresa per la coppia, era Meghan Markle con Harry

di Marta Ferraro

Sabato 4 Gennaio 2020, 16:02

Il 1° gennaio, una giovane coppia, formata da, aveva appena finito di fare un picnic nel Parco Regionale dell'isola diquando ha deciso di scattarsi un selfie per immortalare quel momento, ma non immaginava che a scattare la loro foto sarebbe statain persona e per di più di sua iniziativa. Secondo quanto raccontato da CTV News, la giovane coppia stava per scattarsi un selfie, quando una donna si è staccata dal suo gruppo e si è offerta volontaria per scattare una foto ai due giovani.«Abbiamo notato che c'era un gruppo di persone vicino a noi e avevano anche due cani, uno dei quali si stava avvicinando a noi», ha raccontato Kantorowicz. «Una donna del gruppo ci è venuta incontro e ci ha chiesto se volevamo che ci scattasse una foto», ha continuato Kantorowicz. «Abbiamo risposto di sì. Non ho visto chi fosse in quel momento». «Pensavo avesse un aspetto familiare, ma non pensavo che potesse davvero trattarsi di Meghan Markle», ha aggiunto Kantorowicz. Poi, dopo pochi istanti la ragazza ha riconosciuto la volontaria. «Mi sono bloccata. Non riuscivo davvero a crederci. Poi ho guardato al suo fianco e solo allora mi sono resa conto che c'era anche il», ha spiegato Kantorowicz.Markle ha scattato alla coppia tre foto. La ragazza ha descritto lacome «super-amichevole», apprezzando che fosse stata lei stessa a offrirsi volontaria per lo scatto. «Ci ha restituito il telefono e ha detto: '!' e abbiamo risposto: "Grazie e buon anno!», ha detto Kantorowicz. «Poi abbiamo riso e abbiamo detto: 'È appena successo?' Non riesco ancora a crederci. Sembra un sogno».