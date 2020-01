Regina Elisabetta: la foto con Carlo, William e il piccolo George. Manca Harry, ecco perché

di Emiliana Costa

Sabato 4 Gennaio 2020, 13:16

Per celebrare il nuovo decennio, la casa reale britannica ha diffuso un nuovo ritratto ufficiale della sovrana con i tre eredi al trono. La foto, firmata da Ranald Mackechnie, è stata scattata a Natale, ma diffusa solo adesso.Nell'immagine, il piccolo George è in piedi sul gradino davanti a nonno Carlo.Dietro a Elisabetta, William. Harry, assente nella foto, è in vacanza cone il piccolo Archie in Canada. L'ultimo ritratto reale raffigurante la regina e i tre eredi era stato pubblicato sui profili social della royal family il 21 dicembre scorso, quando il piccolo George "aveva preparato" la torta di Natale.Neanche a dirlo, in pochi minuti lo scatto ha fatto il giro del web. Boom di like.