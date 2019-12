Meghan Markle accusata di aver ritoccato la foto con Archie, ora parla l'autrice dello scatto

di Silvia Natella

Elton John e la protagonista di Grease premiati dalla Regina Elisabetta: le onorificenze del 2020

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Sabato 28 Dicembre 2019, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA