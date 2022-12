Maurizio Battista, la figlia non vuole vederlo: «Vendo la sua cameretta»

di Redazione web

«A oggi sono quasi due settimane che non vedo la signorina Anna, per vari motivi, veri o inventati»: queste sono solo le prime parole del lungo sfogo che Maurizio Battista fa sui social. Il comico racconta ai fan che la figlia Anna non vuole vederlo e dalla sua rabbia scaturisce una decisione: «Gli sviluppi mi costringono con piacere verso qualcuno .. a regalare la cameretta della signorina Anna, visto che non può venire perché gli manca la mamma».

Mentre è in macchina, Maurizio si ferma per parlare ai fan e chiedere loro se qualcuno sia interessato a ricevere gratuitamente la camera della figlia: «Se qualcuno ha il piacere, la voglia, mi scriva... cerchiamo di organizzarci. non voglio niente. Vi regalo la cameretta. E' stata una mia scelta, un mio piacere, un mio fallimento - aggiunge deluso -. L'ennesimo fallimento. Però magari qualche altro bambino o bambina se la possono godere. E' il regalo della befana di zio Maurizio».

L'annuncio

«Siamo a Roma a San Giovanni. Non credo sia difficile organizzarci. Magari mi darà più piacere sapere che qualcuno se la gode» continua Maurizio che, nasconde l'emozione sotto gli occhiali da sole. «La cosa più importante è non illudersi mai. Perchè l'illusione può darti grandi dispiaceri». E, da padre ferito, conclude: «Io purtroppo mi ero illuso e mi piacev a l'idea che potesse dormire in quella stanzetta, ma non è andata così. E' brutta da vedere così vuota, quindi scrivetemi pure. Vi voglio bene».

Pioggia di commenti

Sotto il post di appello, numerosi fan hanno risposto cercando di consolare il comico. «Non è un fallimento da parte tua ... Ma è sempre cattiveria di altri !», «Il fallimento non è opposto del successo, è parte del successo», e ancora: «Non regalare la cameretta della bambina,devi essere piú positivo. Molto presto riabbracci la tua bambina».

