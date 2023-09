Martina Colombari, sfogo contro il cinema: «Per certa gente ero solo una bella statuina da ammirare. La bellezza è il burqa dell'Occidente»

di Redazione web

Martina Colombari (48 anni) ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo dopo la sua vittoria a Miss Italia nel 1991, diventando una delle showgirl più conosciute agli spettatori televisivi. Tuttavia, la sua corsa verso il successo e la realizzazione è stata piena di tante difficoltà che lei ha saputo superare con tenacia e determinazione.

Martina Colombari ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Messaggero, dove racconta il suo percorso lavorativo e come per anni sia stata considerata «una bella statuina».

Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Martina Colombari contro il cinema

Martina Colombari ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha rivelato cosa pensa del cinema italiano, in particolare.

«Ricordo cene durante le quali le persone neanche mi coinvolgevano nelle chiacchierate, come se non vivessi in questo Paese, non leggessi i quotidiani, non fossi stata a scuola... Per certa gente ero solo una bella statuina da ammirare», dice la showgirl che poi continua, ricordando una sua esperienza personale: «Un regista, poco tempo fa, mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella. E un produttore, dopo un po': 'Nessuno ti crede se interpreti una moglie tradita dal marito per una più brutta di lei. Allora io chiedo solo una cosa: imbruttitemi. In teatro con Fiori d'acciaio, che riprenderò a gennaio, ero una donna un po' gobba, che camminava male, aveva occhiali spessi e vestiva malissimo... Ero un'altra. Perché al cinema o in tv non posso fare altrettanto?», si chiede Martina Colombari che su Instagram aveva condiviso un suo pensiero che aveva creato molto scompiglio. La conduttrice aveva scritto: «La bellezza è il burqa dell'Occidente».

Il percorso in psicoterapia

Martina Colombari ha anche raccontato di aver intrapreso un percordo in psicoterapia con il figlio Achille Costacurta che, nell'ultimo periodo l'ha fatta preoccupare molto, combinando diverse bravate. «Non potrei mai stare senza di lui.

Il pubblico ha potuto conoscere meglio Martina Colombari e il figlio durante il loro percorso a Pechino Express, sostenendoli puntata dopo puntata.

