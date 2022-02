Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi: «Con Totti doveva fare più attenzione, ecco perché...»

Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla rottura? Nella serata di martedì 22 febbraio è arrivata la smentita da parte del Pupone, apparso notevolmente seccato dalle voci di gossip che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore. In molti, però, si sono chiesti chi fosse Noemi Bocchi, la presunta nuova fidanzata della bandiera giallorossa. Quello che sappiamo su di lei è che è bionda, capelli lunghi e lisci, laureata in economia ed ex di un dirigente sportivo e imprenditore. Il suo ex, Mario Caucci, è stato intevistato da Il Messaggero, che ha raccontato alcuni dettagli che potrebbero risultare fondamentali per capire il giallo che si è venuto a creare.

«Se fosse vero doveva usare più attenzione, soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia», ha esordito Mario Caucci, che, stando a quanto si evince da uno scatto da lui pubblicato, nel settembre 2018 avrebbe venduto una delle fontane prodotte dalla azienda familiare a Silvio Berlusconi.

«Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce», ha affermato Caucci di fatto non smentendo né confermando il rumor. «Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano va tutta la mia comprensione», ha inoltre aggiungo Caucci, anche Team Manager del Tivoli Calcio.

«Totti? Fino a oggi mai uscito questo nome, non ne sapevo niente», ha spiegato l'ex marito di Noemi e padre di due figli con lei, sottolineando poi che non avrebbero neanche lo stesso giro di amicizie. Infine ha concluso: «Non so neanche che lavoro faccia mia moglie, perché legalmente ancora lo è. Per la separazione c’è una guerra in atto, io mi sto difendendo. Vorrei chiudere definitivamente questa storia, ma non si trova l’accordo. Ossia lei lo ostacola».

