Noemi Bocchi, chi è la (probabile) fidanzata di Totti

Bionda, affascinante, fisico scultoreo. No, non stiamo parlando di Ilary Blasi, ma della nuova fidanzata di Francesco Totti, che da diverso tempo starebbe frequentando Noemi Bocchi. Certezze non ce ne sono, ma tutti gli indizi porterebbero a lei.

Chi è Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti

La nuova fiamma di Totti condivide con Er Pupone la passione per il calcio: il suo ex marito, imprenditore, è infatti dirigente di una squadra laziale. Classe 1988, laureata in economia e mamma di due figli, Noemi Bocchi ha conosciuto l'ex capitano della Roma sui campi da padel l'anno scorso e tra i due sarebbe scoppiata la scintilla.

La coppia, che fino a ieri era rimasta nell'ombra, è stata avvistata pochi giorni fa a cena in un noto ristorante del Torrino, a Roma, e ora Francesco Totti sarebbe pronto a spostarsi nell’altra casa di Casal Palocco, per iniziare una nuova vita al suo fianco.

