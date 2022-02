Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Lui smentisce tutto: «Solo fake news»

Tanto rumore per nulla? Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbero in crisi, almeno a sentire le parole dell'ex capitano della Roma. Dopo ore di gossip scatenato, prende la parola proprio Totti, che affida ad alcune storie su Instagram il proprio sfogo contro i media.

I fan della prima ora avevano segnalato che «la coppia più bella del mondo» non poteva essere vicina alla separazione, ora arrivano le parole di Francesco Totti. Su Instagram lui spiega: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire».

Totti e Ilary Blasi in crisi? Chi sarebbe la nuova fiamma dell'ex capitano

Dunque, stando alla dichiarazione dell'ex capitano giallorosso, nessuna crisi all’orizzonte e nessuna storia clandestina con Noemi Bocchi. A conferma delle parole del marito, si aggiunge Ilary Blasi che pubblica un breve video nelle storie Instagram mentre si gode una tranquilla cena in famiglia al ristorante Rinaldi Al Quirinale a Roma. Nella storia pubblicata dalla conduttrice tv fanno capolino i tre figli, Christian, Chanel e Isabel, accanto a Francesco Totti vestito con una felpa grigia. Squadra che vince non si cambia?

