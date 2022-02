Totti, Noemi è la nuova fiamma? Lui smentisce la crisi con Ilary: «Solo fake news»

di Francesco Balzani

Totti e Ilary più di Putin e Biden. A far discutere tutta Italia ieri è stata ancora la coppia più famosa d'Italia. Poche ore dopo la rivelazione di Dagospia sulla separazione imminente tra Francesco e la Blasi ecco infatti comparire sulla scena Noemi Bocchi. Classe 1988, biondissima proprio come la Blasi e con due figli avuti da un precedente matrimonio. Sarebbe lei la nuova fiamma dello storico capitano romanista che in serata però ha alzato il bavero per difendere la famiglia in una storia su Instagram fuori il ristorante dove tutta la famiglia Totti era andata a cena: «Sono stanco di smentire certe cose su di me e la mia famiglia, dico solo che dovete stare attenti a parlare di queste cose perché ci sono di mezzo i bambini. E i bambini vanno sempre tutelati. Sono fake news».



Una presa di posizione da papà, come giusto che sia. Le indiscrezioni però non si sono placate. La storia con la Bocchi sarebbe nata ad ottobre. La passione del calcio di Noemi, laureata in economia aziendale alla Lumsa e designer floreale, non è improvvisa: l'ex marito, imprenditore, è dirigente di una delle compagini giovanili Tivoli. I due però si sarebbero incontrati sui campi da Padel, altra grande passione. Noemi era presente anche sugli spalti dello stadio Olimpico qualche seggiolino dietro Francesco durante Roma-Genoa del 5 febbraio. Gli indizi non sono finiti qui. Intorno a Natale, quando l'ex numero dieci aveva avuto un incidente in macchina, Noemi era fuggita di corsa da un locale trendy vicino a Colle Oppio per stargli vicino. Niente di preoccupante, ma voleva essere al suo fianco.

Intanto i silenzi social, l'assenza della Blasi alla festa dei 45 anni, le liti sempre più frequenti e Totti che si sarebbe allontanato dagli amici storici della coppia proprio per volere di Noemi con la quale il romanista è stato pizzicato da alcuni tifosi anche in un ristorante di Via Amsterdam. Tutto tenuto top secret, tutto deflagrato in poche ore con comprensibile rabbia delle parti in causa e con un dispiacere social che ieri su Twitter ha superato per interazioni anche le notizie dell'imminente conflitto in Ucraina. La notizia della crisi della coppia più famosa d'Italia a 20 anni dall'inizio della loro love-story ha fatto crollare le certezze di molti. «L'amore non esiste, ora è ufficiale», recita uno dei tanti tweet sulla questione. O magari è solo messo a dura prova. Come ha detto Totti, infatti, non è la prima volta che la coppia vive un forte momento di crisi. Riusciranno a dribblare anche questa? Tutta Italia spera di sì.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 08:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA