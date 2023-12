Maria De Filippi, sorpresa per il compleanno: una foresta pluviale in casa. Ecco cosa è successo Vi è mai capitato di ricevere così tati fiori da trasformare casa vostra in una foresta pluviale? A Maria De Filippi si.







di Alessia Di Fiore Vi è mai capitato di ricevere così tati fiori da trasformare casa vostra in una sorta di foresta pluviale? A Maria De Filippi pare proprio di sì. La conduttrice ha festeggiato da poco il suo 62esimo compleanno, ricevendo numerosi auguri in diretta dai suoi colleghi e agli studi Elios è stata anche sorpresa da una visita inaspettata: Pier Silvio Berlusconi ha deciso di recarsi sul posto di lavoro della conduttrice per farle gli auguri di persona, è infatti risaputo che i due siano legati da un rapporto di affetto e stima reciproca. Ma non finisce qui... pare che la De Filippi abbia ricevuto così tanti fiori, che la sua dimora sia finita per assumere le sembianze di una "foresta pluviale". Poi, la festeggiata si è recata a lavoro, dove ha concesso uno scatto a Chi, che la immortala per i corridoi del suo ufficio romano, la conduttrice appare serena e sorridente nel suo giorno speciale. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 17:51

