Maria De Filippi, primo compleanno senza Costanzo: i particolari dei festeggiamenti (e la sorpresa di Pier Silvio)

Maria De Filippi ha compiuto 62 anni lo scorso 5 dicembre. Questo è stato un compleanno un po' particolare per la conduttrice Mediaset, il primo senza Maurizio Costanzo, marito e compagno di vita che è venuto a mancare il 24 febbraio 2023. Nonostante Maria abbia sentito molto la mancanza del giornalista durante questa giornata così importante per lei, la conduttrice ha potuto contare sul supporto dei suoi fidati colleghi, come Fiorello che l'ha videochiamata in diretta durante Viva Rai2, ma non solo.

Andiamo a scoprire la sorpresa che Pier Silvio Berlusconi le ha fatto proprio nel giorno del suo compleanno.

Maria De Filippi compie 62 anni, gli auguri di Fiorello nel primo compleanno senza Maurizio Costanzo

La sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi ha trascorso un compleanno un po' particolare, a lavoro con la sua squadra negli studi televisivi per preparare le nuove puntate dei suoi programmi, da sempre amati, come Amici, C'è posta per te e Uomini e Donne.

Il figlio di Silvio Berlusconi ha un rapporto molto stretto con Maria, i due si sono avvicinati ancora di più dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo e di Silvio Berlusconi e sanno di poter contare su un'amicizia leale e sincera, che va oltre il rapporto di lavoro.

I paparazzi di Chi sono riusciti a scattare una foto della conduttrice nella sua seconda casa, insieme ai fiori regalati dai colleghi, mentre indossa una tuta blu per stare comoda.

