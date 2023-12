Veronica Peparini incinta, lei e Andreas Muller preoccupati per le gemelle : «C'è la possibilità di un intervento chirurgico»

di Luca Uccello

Veronica Peparini sta per diventare mamma di due gemelline. È felice e a Di Più Tv non si nasconde: «Sono fiera del mio pancino che cresce e la cosa che più mi auguro è che le mie bambine stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a me e ad Andreas». Andreas Muller il compagno di Veronica conosciuto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un amore travolgente tra la maestra di danza e coreografa tra le più famose nella storia di Amici, rimasta incinta a cinquantadue anni e il ballerino, più giovane di lei di venticinque anni, anche lui lanciato dal talent di Maria De Filippi nel 2017.

Veronica Peparini incinta, la gravidanza a rischio

Un amore che li ha spinti a richiedere l’aiuto della scienza. Una gravidanza che non nasconde qualche problema: «Abbiamo scoperto che la nostra è una “gravidanza gemellare monocoriale biamniotica”: in pratica, le piccole vivono in un’unica placenta, in due sacche distinte. Per questo motivo è scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni quarantotto ore, poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole e in questo momento una delle due è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente».

Il rischio dell'intervento

Veronica e Andreas sono preoccupati, non potrebbe essere altrimenti: «Mi hanno detto che questo può essere il principio di una malattia chiamata “trasfusione feto fetale”: in questo momento ci troviamo in un punto dove al cinquanta per cento la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni quarantotto ore.

Intanto Andreas porta avanti il progetto di vita: «Ci stiamo trasferendo in una nuova casa che sarà più adatta per le piccole...». Al settimanale Di Più Tv è intervenuto il ginecologo Stefano Aureli dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma che ha rassicurato la Peparini sulla possibilità di un intervento: «Questo fenomeno può essere interrotto con un trattamento chirurgico all’interno dell’utero: con il laser, si separa la placenta per rendere i due feti indipendenti. La buona notizia è che i medici migliori sono a Roma: qui c’è una équipe di prim’ordine che si occupa proprio di queste gravidanze».

