Veronica Peparini e Andreas Muller, come sta la futura mamma e la scelta dei nomi: cosa sappiamo

Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano due gemelle. La coppia ha annunciato di recente la gravidanza della ex giudice di Amici ai microfoni di Verissimo, la gioia iniziale, però, si è poi mischiata alla preoccupazione dovuta ad alcune complicazioni. Oggi Andreas Muller ha rassicurato i fan sui social, svelando anche alcuni dettagli sui nomi delle gemelline.

Andreas Muller nelle 'storie' di Instagram ha scritto: «Le cose sembrano stiano andando nel verso giusto e non potremmo essere felici». Il sostegno dei follower alla coppia è stato grande, in molti si sono preoccupati per le condizioni delle piccole gemelline e di Veronica Peparini, ma ora sembra andare tutto per il meglio. Insieme a questo annuncio, Andreas Muller, ha anche postato un libro di nomi, sottolineando: «E dopo un lungo studio, abbiamo anche forse trovato i nomi per queste due guerriere». Chissà che la coppia non decida di rivelare a breve la scelta per le gemelline.

