Manila Nazzaro, «Scelgo di essere gentile». Valanga di critiche dagli hater: che tristezza questi pseudo personaggi

Presa d'assalto dagli hater. Manila Nazzaro ha ritrovato la serenità accanto al nuovo compagno Stefano Oradei, il ballerino professionista che le ha fatto ritrovare il sorriso. Ormai usciti allo scoperto da tempo, i due pubblicano post e stories insieme, mostrando ai follower l'amore incondizionato che li lega. Ed ecco che oltre ai complimenti, la neo coppia riceve una valanga di critiche. O meglio, Manila in particolare.

Qualche ora fa ha pubblicato un post in cui sorride e scrive: «Scelgo di essere gentile, perché ne ho bisogno. Ne avete bisogno anche voi». Una frase che non è piaciuta a molti, tanto che sotto il post piovono critiche. «Ahi l'amore facile e sei una mamma», «Infatti sei stata gentile con il tuo ex!» scrive un utente riferendosi all'ex compagno Lorenzo Amoruso, noto per i tira e molla a Temtaption e Gf Vip.

Valanga di hater

I commenti al veleno sono tantissimi.

ll nuovo amore

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono sempre più innamorati e, ultimamente, postano moltissime dediche social con annessi video e foto. L'ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le Stelle, nonostante le continue critiche che continuano a ricevere, ormai non si nascondono più e ogni occasione è buona per dedicarsi un pensiero o celebrare in qualche modo il loro grande amore. Recentemente, infatti, Manila Nazzaro ha pubblicato una storia Instagram in cui si lascia immortalare davanti a uno splendido tramonto con il compagno Stefano Oradei e, come sottofondo, sceglie uno dei brani più famosi di Max Pezzali, intitolato "Eccomi" e decide di dedicare un estratto in particolare al fidanzato.

