Manila Nazzaro, a Verissimo la conferma: «Con Lorenzo Amoruso è finita, ecco perchè...»

Addio Lorenzo. Ai microfoni di Verissimo, Manila Nazzaro ha confermato la fine della love story con Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha vissuto gli ultimi tre mesi con molta difficoltà per via di diverse problematiche che l'hanno travolta. La storia tra i due è finita dopo Capodanno: «Sono stati sei anni importanti che mi hanno fatto ricredere nell’amore e nell’idea di famiglia unita. Ora però voglio mettere un punto affinché i ricordi belli non vengano sbiaditi da quelli meno belli capitati di recente» ha detto Manila. Silvia Toffanin ha provato a chiedere più dettagli, e Manila ha risposto: «Cosa è successo? Da discussioni futili uscivano discussioni che potevano ferire. Ho guardato accanto a me e non ho trovato più nessuno: non avevamo più punti in comune».

Le motivazioni

Dopo l'anello, e un legame che sembrava sempre più forte, ecco che anche le nozze sono saltate. Nazzaro avrebbe voluto sposare Amoruso che però ha sempre rimandato ogni decisione sul tema: «Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio. Io ho preso consapevolezza di tutto questo ed ho deciso di parlarne con lui in modo chiaro. Però solo io vedevo certe cose. Se io sono in affanno e in difficoltà, non devo chiedere aiuto, devo riceverlo perché se lo chiedo poi non lo voglio più. Ci vuole coraggio ad ammettere che qualcosa è finito. In casa siamo diventati due estranei».

La crisi

La rottura fra i due è iniziata mesi fa. Silvia Toffanin ha anche ricordato un tweet particolare che Lorenzo scrisse quando la compagna era al Gf vip, dicendo che «non la riconosceva più». E Manila replica: «Ecco i problemi di comunicazione di cui parlavo» ha sottolineato e ha aggiunto: «Parole e modi irruenti da parte sua? Sì, mi hanno ferito. Un nervosismo probabilmente dettato dal fatto che anche lui mi sentiva lontana». Dopo che l’ex Miss Italia ha messo la parola fine sulla love story, non sono mancati tentativi di riconquista da parte dell’ex calciatore: «Ha provato a riconquistarmi, ma questo non è il momento, non sarebbe giusto per entrambi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 21:39

