Manila Nazzaro al GFVip: «Non vorrei incontrare una conduttrice...». Il nome lascia basiti

Manila Nazzaro pronta per entrare nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, sull’account Instagram del reality risponde a qualche domanda sulla sua futura partecipazione e svela un particolare, che non vorrebbe incontrare nella casa la conduttrice Caterina Balivo. Intanto il fidanzato dell’ex Miss Italia, Lorenzo Amoruso, sfoga la sua tristezza con un post social.

Manila Nazzaro al GFVip: «Nella casa non vorrei incontrare...»

Manila Nazzaro sarà una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip e sull’account Instagram del reality risponde a qualche domanda di presentazione. Manila Nazzaro, già protagonista di “Temptation Island Vip” ha parlato del suo tallone di Achille, il disordine, della sua felicità di poter restare chiusa nel gioco finalmente senza social e ha confessato chi non vorrebbe incontrare durante la sua avventura nel programma di Alfonso Signorini: «Chi non vorrei mai trovare dentro casa? – ha svelato - Caterina Balivo. Vabbè…simpatie a antipatie ci sono dai…».

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro (Instagram)

Manila Nazzaro al GFVip, lo sfogo di Lorenzo Amoruso

Con la sua permanenza nel reality Manila Nazzaro starò lontano del fidanzato Lorenzo Amoruso, con cui ha partecipato a “Temptation Island Vip”. L’ex calciatore ha comunicato tutta la sua tristezza per la prossima lontananza dal suo account social: «Oggi – ha scritto in un post nella didascalia di una loro foto di coppia - mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GF VIP 2021 poiché il protocollo anti COVID e nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA