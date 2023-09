Maneskin, il lancio del nuovo singolo è hot: lecca-lecca sulle parti intime e la frecciatina a Giorgia Soleri

Che le presentazioni dei nuovi singoli dei Maneskin non siano mai banali, ormai, è risaputo. Ma questa volta il gruppo rock si è davvero superato. Oggi primo settembre è il giorno dell'uscita di Honey, il loro nuovo singolo che promette di conquistare le hit di tutto il mondo. E sui social è arrivata una presentazione in perfetto stile Maneskin.

Il quartetto romano che ha conquistato il mondo ha deciso di annunciare la nuova canzone con degli scatti davvero particolari. Il gruppo si mostra in pose hot e sexy, con dei lecca lecca, posizionati ad hoc, che coprono le parti intime dei protagonisti.

Maneskin nudi su Instagram

Settembre è un mese di nuovi inizi e i Maneskin sembrano averlo capito bene: dopo essersi concessi un periodo di pausa, fatto di vacanze esotiche e momenti in famiglia, ora sono tornati alla loro più grande passione, quella per la musica rock. Ed è il tempo di lanciare il nuovo singolo.

Già nei giorni scorsi i Maneskin si erano serviti dei social network per dare qualche piccola anticipazione del video di Honey. Si erano mostrati tra minigonne tricolore, camicie portate col petto nudo e sensuali completi di pizzo. Ma per la presentazione ufficiale ecco il post su Instagram capace di infiammare gli animi di tutti i loro fan.

Irriverenti da sempre, si sono mostrati completamente nudi e con i tatuaggi in vista con dei lecca lecca per sfuggire alla censura della piattaforma social. I più audaci, come sempre, sono stati Damiano David e Victoria De Angelis che hanno sfoggiato due fisici perfetti, completamente nudi. Non avendo mai avuto problemi con la nudità, per loro non si tratta di una novità, ma questa volta hanno aggiunto un tocco super originale. E qualche fan ha ipotizzato che una foto sia una chiara frecciatina a Giorgia Soleri...

La frecciatina a Giorgia Soleri?

Come ogni post pubblicato sul loro profilo ufficiale, i commenti apparsi sotto alle foto sono stati numerosissimi.

«Hai il cuore spezzato?», chiede qualcuno. «Ma non eri tu quello che aveva spezzato il cuore a Giorgia?». Ovviamente le domande sono rimaste e, probabilmente, rimarranno senza risposta. Ma per molti utenti social il riferimento alla storia d'amore finita a inizio estate resta molto evidente.

