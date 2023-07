Maddalena Corvaglia e l'elenco dei consigli per l'estate. I fan: «Hai dimenticato l'aria condizionata». Lei risponde così

di Redazione Web

Il caldo record rende rovente l'Italia. Tempo di trovare strategie anti afa subito. E ci ha pensato Maddalena Corvaglia, che nelle ultime ore ha stilato una serie di consigli per i suoi fan su come affrontare il caldo estivo. La showgirl, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di foto con a corredo una didascalia molto "simpatica" che non è passata inosservata ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Come affrontare il caldo estivo - ha scritto Maddalena Corvaglia a corredo del post Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Se ci sono 30 gradi all'ombra non bisogna stare all'ombra. Se si è al mare bisogna fare il bagno se non si è al mare basta la doccia. Ho dimenticato qualcosa? Ah, rispondere a qualsiasi domanda con: "Fa caldo". Per altri consigli utili ascoltate il vostro corpo».

I commenti dei fan

Numerosi sono stati i commenti dei fan al post di Maddalena Corvaglia. «Hai dimenticato di scrivere "accendere il condizionatore"», ha scritto una fan. E la showgirl ha risposto: «Non amo molto l'aria condizionatama in questi giorni è quasi vitale». E ancora un altro fan: «Hai dimenticato di dire "aprire i finestrini della macchina per far girare l'aria qualche minuto prima di mettersi dentro se è stata al sole"». E Maddalena ha risposto: «Adoro. Ovviamente bisogna assicurarsi di aver messo la parte metallica della cintura a contatto con la pelle. Alzi la mano a chi non è mai successo».

«Per fortuna mamma Maddy è pronta a dare buoni consigli», ha scritto una fan. E lei: «Consiglio numero uno: bisogna godersi l'estate e la vacanza».

