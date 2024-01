Ludovica Valli porta Otto Edoardo a fare il vaccino: «Abbiamo già una febbre tremenda»

di Alessia Di Fiore

Ludovica Valli è una super mamma e questo i suoi fan lo sanno bene. Del resto è da quando era molto giovane che l'influencer esprimeva il desiderio di diventare mamma e mettere su famiglia. Oggi che questo desiderio si è esaudito, Valli sta dimostrando di cavarsela egregiamente, ma come spesso accade possono esserci degli imprevisti che derivano da fattori esterni.

Questa mattina l'influencer ha portato il secondogenito Otto Edoardo a fare il vaccino. E dopo una sveglia all'alba il piccolo della famiglia si è addormentato proprio quando sono arrivati dal medico. Ma non è tutto, una volta tornato a casa Otto Edoardo ha iniziato ad accusare sintomi influenzali che si sono trasformati in febbre alta.

Poi si sfoga nelle stories di Instagram. Con chi ce l'ha? Col mese di gennaio. Come molti, anche Valli non è una fan di questo freddo e interminabile mese. «Gennaio esci dal nostro corpoooo. Io sono piena, raga bastaaa, non ne posso più di questo mese orrendo», scrive l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA