Ludovica Valli, lo sfogo: «Sto crollando, è dura con due bambini. Piango un giorno sì e l'altro pure». Ma gli hater non le danno tregua

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, parla spesso nelle sue Instagram stories della sua vita e della sua famiglia. Infatti, nelle ultime ore l'ex tronista si è lasciata andare a un lungo sfogo rivelando alcune cose sulla sua vita privata e soprattutto, ha spiegato ai suoi fan che sta vivendo un periodo piuttosto difficile. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Con due bambini è dura - ha scritto Ludovica Valli a corredo di una foto pubblicata sulle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Mi sento sempre in colpa? Sì, sempre. Ogni giorno, sia per lei che per lui. Sto facendo del mio meglio pur essendo "una" per due. Gli ultimi mesi sono stati un po' tosti perché Gianmaria lo vediamo poco (il suo lavoro in alcuni periodi comporta anche questo). Sorrido sempre perché questa sono, soprattutto da quando sono diventata mamma. Ma anche io spesso crollo. E proprio quando sono poco presente "qui" (sui social ndr) ecco, è uno di quei momenti in cui sto crollando».

La risposta di Ludovica Valli agli hater

L'ex tronista ha risposto alle critiche che continua a ricevere dagli hater. «A tutte quelle persone che mi dicono "sei finta perché la vita reale non è quella che mostri tu" io voglio sottolineare anche che ogni volta che mi sono aperta con voi alcune persone mi hanno avuto anche il coraggio di dirmi "ma di cosa ti lamenti". - ha spiegato Ludovica Valli -. Se mostro la mia vita di tutti i giorni per alcuni non va bene perché sorrido sempre se però vi racconto di una giornata "no" o di un periodo non splendido subito mi criticate».

Poi, ha concluso: «Io questa sono. E chi mi segue da ben 11 anni, ossia da quando ho aperto il mio profilo Instagram, lo sa bene».

