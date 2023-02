Ludovica Valli, vita da mamma: «Cambio pannolini, allatto e non dormo. Quest'anno niente fashion week». Lo sfogo dell'influencer

di Redazione web

Ludovica Valli è da poco diventata mamma del suo secondo bambino: Otto Edoardo. L'influencer posta sempre foto e storie insieme ai suoi bambini e quindi racconta la sua vita tra allattamento, pannolini e nottate insonni. Ludovica comunque, ci tiene sempre a precisare che nonostante alle volte sia molto stanca, fare la mamma è ciò che la gratifica più di qualsiasi altra cosa. In una delle sue ultime storie Instagram ha raccontato la sua giornata tipo.

La giornata di Ludovica Valli

Ora che Ludovica Valli è diventata mamma bis, non ha più molto tempo da dedicare ai social anche se in realtà l'influencer riesce a ritagliarsi sempre qualche momento da dedicare ai suoi follower. La sorella minore di Beatrice Valli (anche lei mamma impegnatissima e incinta del suo quarto figlio), ha spiegato: «Le mie giornate ultimamente: cambio pannolini, allatto, faccio digerire Otto Edoardo, preparo i biberon, nanna ??? (mi piacerebbe!), doccia a entrambi, cambio body, gioco con Anastasia, cambio pannolini, allatto e via tutto di nuovo. Questi sono i meravigliosi primi mesi di vita di un bebe».

Non c'è tempo per la Fashion Week

In un'altra delle sue storie Instagram, Ludovica Valli ha scritto: «L'unico appuntamento e impegno che posso prendermi questo mese è il parco insieme ai miei bambini. La Fashion Week per me sono loro. Amo il mio lavoro ma fare la mamma è la cosa che più mi gratifica al mondo».

