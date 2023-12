Ludovica Valli festeggia sui social i 10 mesi del secondogenito, la tenera dedica

di Alessia Di Fiore

Sono già passati 10 mesi da quando Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha dato alla luce il suo secondogenito Otto Edoardo.

L'influencer ha deciso di festeggiare il mesiversario del piccolo cucinando per lui una tenera torta fatta in casa a forma di albero di Natale, per poi immortalare il momento delle candeline fotografando i due figlioletti abbracciati sul tappeto di casa circondati da addobbi natalizi.

Ad accompagnare il post sui social, una dolce dedica: «I 10 mesi di Otto Edoardo ❤️

.. la vita con voi accanto è una cosa incredibile! Ottino, grazie per questi 10 mesi indimenticabili. Grazie per non avermi mai fatto mancare un’alba

in questi 10 mesi insieme 😆 Sorrido .. perché sotto sotto, amo quel momento,

nonostante la stanchezza, amo quel momento solo nostro, dove tutti ancora dormono.

Passare del tempo da sola con te, per me, è prezioso. Ti amiamo follemente», scrive l'influencer sul suo account Instagram.

