Ludovica Frasca, l'ex Velina festeggia il compleanno: location di lusso a Milano

di Marta Goggi

Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, ha festeggiato i suoi 31 anni. Sui social ha documentato il giorno speciale. Prima ha postato una foto che la ritrae seduta a terra con un vestito bianco e la torta colorata, poi ha ripreso i festeggiamenti di lusso nel ristorante stellato a Milano.

La location

Per festeggiare Ludovica Frasca ha scelto una location decisamente esclusiva a Milano, il ristorante di Carlo Cracco. Lo chef, diventato famoso per aver partecipato come giudice a Master Chef, ha aperto il locale nel 2018 in galleria Vittorio Emanuele a Milano. L'ex velina ha festeggiato lì il suo compleanno, per l'occasione ha indossato un abito di maglia beige. Insieme a lei erano presenti anche alcuni suoi amici, tra cui Marica Pellegrinelli

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA